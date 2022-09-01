«قناة السويس»: التعامل الناجح مع السفينة الجانحة كشف جاهزية واستعداد الهيئة

طمأن صفوت جورج، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، المصريين، على انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي، حيث استقبلت القناة اليوم 57 سفينة، 32 من الاتجاه الشمالي لقناة السويس، تحديدًا من المدخل الشمالي لمدينة بورسعيد، و25 سفينة أخرى تمثل قافلة الجنوب قادمة من البحر الأحمر ومتجهة إلى البحر المتوسط.

حركة الملاحة بقناة السويس

وأضاف جورج، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة DMC، أن إجمالي الحمولات التي تعبر قناة السويس اليوم بصورة طبيعية بلغت حوالي3.4 مليون طن، لافتًا إلى أن حركة الملاحة بقناة السويس تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، مؤكدًا على عدم وجود أي عوائق من شأنها تعطيل حركة الملاحة بأي صورة من الصور.

التعامل مع الأزمة كشف الاستعدادية والجاهزية

وأكد المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أنّه يحسب تمامًا للدولة المصرية ممثلة في الإدارة الوطنية لقناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، الاستعداد والجاهزية، لافتا إلى تأكيد الرئيس السيسي دائمًا على ضرورة التأكد من الجاهزية والاستعدادية للتعامل مع أي موقف طارئ، وهو ما تبلور بصورة واضحة في التعامل مع الأزمة التي حدثت مساء أمس.

5 قاطرات بحرية في موقع الجنوح

وأوضح جورج، أنّه يوجد 16 وحدة مراقبة على طول الخط الملاحي، حيث جرى تلقي البلاغ أمس بجنوح السفينة «أفينتي» الساعة السابعة والربع مساءً، وصدرت التوجيهات مباشرة من لجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس الهيئة لمراكز الانتشار والتدخل السريع المنتشرة على طول خط القناة، وجرى الدفع بـ5 قاطرات بحرية في موقع الجنوح.

تنفيذ مناورات التعويم بمنتهى الدقة

وأشار المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إلى أنّ السفينة كانت تسير بصورة طبيعية في قناة السويس ضمن القافلة القادمة من الشمال متجهه إلى الجنوب، وفي علامة الكيلو متر 141 حدث عطل مفاجئ في أنظمة توجيهها، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وجنوحها في قناة السويس، مشيدًا بتنفيذ مناورات التعويم بمنتهى الدقة والاقتدار وبأعلى معدلات النجاح.

تعويم السفينة في تمام الساعة 12.13 دقيقة

ولفت إلى الحفاظ على ناقلة النفط سليمة، وعدم تضرر هيكل السفينة، كما أنّ حمولة النفط لم يتسرب منها أي شيء، مشيرا إلى أنّه جرى تعويم السفينة في تمام الساعة 12.13 دقيقة، وعادت حركة الملاحة بصورة طبيعية خلال دقائق، ما يعكس كفاءة التدريب بالهيئة.