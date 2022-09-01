مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة السويس

أعلنت جامعة السويس عن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة، بعد ظهور نتيجة قبولهم عن طريق مكتب التنسيق، وكذلك موعد الكشف للطلاب المتخلفين من المراحل السابقة، وذلك مع اقتراب العام الجامعي الجديد.

مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة السويس

وبمناسبة اقتراب بداية العام الجامعي 2022/ 2023، وبناءً على ترشيحات مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022، والمرشحين للالتحاق بجامعة السويس، تنشر «الوطن»، جدول توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة السويس، وفق الجدول المعلن من قبل جامعة السويس في بيان لها.

وأوضحت جامعة قناة السويس أن هناك أيامًا محددة للكشف إذ يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا عدا يومي الجمعة والسبت، أما المتخلفون من المراحل السابقة فتم تخصيص آخر يومين في الكشف لكلية «الطب والهندسة والإعلام».

وجاء إعلان جامعة السويس عن موعد الكشف الطبي من يوم 7-9-2022 إلى 13-9-2022 لعدد من الكليات وهي كل من «هندسة البترول، والطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والسياسة والاقتصاد، والإعلام».

أما من يوم 14-9-2022 إلى 20-9-2022 فهو موعد الكشف الطبي لكليات «التربية، والثروة السمكية، والآداب، والعلوم».

مواعيد الكشف الطبي لكلية تجارة وتمريض

وكذلك موعد الكشف الطبي خلال الفترة من يوم 21-9-2022 إلى 27-9-2022 لكليات «التجارة، والتربية الرياضية، والتكنولوجيا والتعليم، والمعهد الفني للتمريض».

أما بالنسبة للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي في المراحل السابقة، وطلاب التحويلات فموعد الكشف الطبي الخاص بهم من يوم 28-9-2022 إلى 29-9-2022.