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رفض دعوى سامح عاشور بتأجيل انتخابات «المحامين»

كتب:

محمد عيسى
07:25 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
سامح عاشور

سامح عاشور

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من سامح عاشور المحامي، ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، التي طالب خلالها، بوقف انتخابات نقابة المحامين.

وطالب عاشور في دعواه، بوقف الانتخابات لحين قبول استقالته في مجلس الشيوخ.

وكانت محكمة مجلس الدولة في 27 أغسطس الماضي، باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، ومنتصر الزيات.

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدي سخي، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح، وفقا لنص القانون، وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهي فاطمة الزهراء غنيم.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.