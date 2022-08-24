مجلس الدولة ينهي نزاعا عمره 42 عاما بين محافظة المنيا ومكتب بريد بسبب الإيجار

شهدت محكمة مجلس الدولة، نزاعاً بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، بخصوص مدى أحقية محافظة المنيا في مطالبة الهيئة بزيادة القيمة الإيجارية المقررة بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما عن مقر مكتب بريد أرض المولد.

بداية الواقعة

وترجع وقائع النزاع إلى تاريخ 15/3/1980 حين أُبرم عقد إيجار بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا (مؤجرًا) والهيئة القومية للبريد (مستأجرًا) لمقر مكتب بريد أرض المولد بمساحة إجمالية مقدارها 32 مترًا بإيجار اسمي قيمته جنيه واحد سنويًّا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمدينة المنيا، وأن الهيئة ظلت منتفعة بالمكتب محل التعاقد بعلم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، دون اعتراض منها حتى العام الذى بدأ من 15/3/2020 وينتهي فى 14/3/2021.

محلية المنيا تطلب زيادة الإيجار

ثم وجهت الوحدة المحلية بتاريخ 16/3/2020 خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، متضمنا زيادة القيمة الإيجارية لتصبح 20 جنيهًا للمتر بإجمالى مبلغ 640 جنيهًا سنويًّا– استنادا إلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنيا رقم 155 لسنة 2019 بشأن إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأصول المملوكة للمحافظة.

ومن ثم فإن العقد الأصلي يكون قد تجدد بشروطه الأولى حتى تاريخ 14/3/2021، ومعه تظل القيمة الإيجارية لمقر مكتب البريد (محل النزاع)- الواردة في العقد ومقدارها جنيه واحد سنويًّا– سارية حتى هذا التاريخ باعتبار أن هذه القيمة تستحق سنويًّا، بما مفاده أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في زيادة القيمة الإيجارية المستحقة عن مقر المكتب المذكور، اعتبارًا من تاريخ 15/3/2021 تطبيقًا لحكم المادتين رقمي 563 و599 من القانون المدني.

الجمعيه تنتهي الي الوحدة المحلية في الزيادة

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا فى مطالبة الهيئة القومية للبريد بزيادة القيمة الإيجارية المستحقة عن مقر مكتب بريد أرض المولد اعتبارًا من تاريخ 15/3/2021،