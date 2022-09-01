الكهرباء: نستثمر بالطاقة الجديدة والمتجددة.. ونصدرها لليونان وقبرص قريبا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بقطاع الطاقة العادية أو الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبرى وهائلة بفضل البنية التحتية المتطورة والمؤهلة لتصدير الطاقة إلى مختلف الدول خاصة الأوروبية.

حمزة: هنربط من اليونان وقبرص مع الشبكة الأوروبية

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أن الحكومة المصرية تعاقدت على تصدير الطاقة الخاصة بها إلى دول أوروبية من خلال كل من اليونان وقبرص، «مصر بتستثمر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا ربط كهربائي مع اليونان، وبالتالي هنربط مع الشبكة الأوروبية».

حمزة: نولد 7 آلاف جيجا وات من الطاقة الجديدة

واستطرد: «ده يضيف قيمة مهمة، وهو أننا عندنا قدرات من الطاقة المتجددة قدرت بأكثر من 7 آلاف جيجا وات، والسنة اللي جاية هتوصل لـ10 آلاف جيجا وات.. وكل الإمكانيات بتتوافق مع بعضها لربط مصر وأوروبا وكذا إفريقيا عبر تصدير الكهرباء للدول التي تحتاج إليها».

وأكد أن القيادة السياسية والدولة المصرية لديهما اهتمام بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة سواء الشمس أو الرياح أو الطاقة الكهرومائية، كاشفًا عن أن الطاقة الكهرومائية لم يعد بها الكثير لاكتشافه، إلا أن طاقة الشمس والرياح بها قدرات كبيرة جدًا، وأن مصر من الدول التي تتمتع بطاقتي الشمس والرياح معًا.