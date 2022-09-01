نصائح لخفض استهلاك الكهرباء عند استخدام غسالة الأطباق.. «قلل فاتورتك»

تستهلك الأجهزة المنزلية ومن بينها غسالة الأطباق الكثير من الطاقة، لذلك يحرص العديد من الأشخاص على ترشيد استهلاك الكهرباء، حتى لا ترتفع الفواتير في نهاية كل شهر مما يمثل عبئا عليهم.

وفي هذا الصدد، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح والإرشادات التي يمكن اتباعها عند استخدام غسالة الأطباق من أجل توفير استهلاك فاتورتي المياه والكهرباء.

إرشادات استخدام غسالة الأطباق لترشيد الاستهلاك

وجاءت أهم الإرشادات لاستخدام غسالة الأطباق لتوفير استهلاك فاتورتي المياه والكهرباء، التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينه وحماية المستهلك وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ما يلي:

1- اختيار دورة الغسيل المناسبة لكمية الأطباق التي ستضعها في الغسالة.

2- من أجل تقليل استهلاك المياه يمكن ضبط الثرموستات عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

3- يجب مراعاة ألا تترك الغسالة فارغة، فمن الأفضل الحرص على استغلال المساحات داخلها.

4- كما ينصح بتفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالات الأطباق.

5- عند الشراء قم باختيار الأجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة.

أسعار غسالات الأطباق

غسالة أطباق، تكنولوجيا 8 برامج للغسيل سعرها يصل إلى 6400 جنيه.

غساله أطباق يصل سعرها إلى نحو 9100 جنيه.

غسالة أطباق ديجيتال يصل سعرها إلى نحو 7900 جنيه.

غساله أطباق سعرها يصل إلى 8490 جنيها.

غسالة أطباق، 5 برامج للغسيل يصل سعرها إلى 8590 جنيها.

غسالة أطباق- 6 أفراد بسعر 3299 جنيها.

غسالة أطباق 12 كجم سعرها 4964 جنيها.

غسالة أطباق 14 كجم سعرها 5599 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 4494 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 4140 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 6386 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 8075 جنيها.

غسالة صحون سعرها 6090 جنيها.

غسالة أطباق 12 فرد سعرها 5870 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 3999 جنيها.

غسالة صحون سعرها 11200 جنيه.

غسالة صحون سعرها 17999 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 11899 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 8599 جنيها.

غسالة أطباق، 5 برامج للغسيل سعرها 8890 جنيها.