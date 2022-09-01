رئيس جامعة طنطا: نضمن استمرار عمل فرع مستشفى 57357 بنفس الكفاءة

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تضع استراتيجية متكاملة، تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مستشفى 57357 فرع طنطا، بنفس الكفاءة، وطبقًا لبروتوكولات العلاج المعمول بها، مشددًا على أن زيارة اليوم، هدفها مناقشة بروتوكول للتعاون المشترك بين جامعة طنطا ومؤسسة 57357.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإسناد إدارة مستشفى 57357 بطنطا، إلى مستشفى طنطا الجامعي، لإدارتها، بعد إعلان مجلس أمناء مؤسسة 57357 عن أزمة مالية تضطر إلى تجميد العمل في المستشفى.

وأكد «ذكي» أنه التقى الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي وفريق العمل المختص بإدارة مستشفي 57357 بالقاهرة، في إطار التشاور والبحث، حول آليات نقل إدارة وتشغيل فرع مستشفى 57357 بطنطا.

متطلبات المستشفى لضمان استمرار الخدمة

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام بجامعة طنطا، والمكلف بإدارة مستشفى 57357 بطنطا، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، زيارة إلى مستشفي 57357 بطنطا في ذات التوقيت، بهدف التعرف على إمكانيات المستشفي البشرية والمادية لإعداد تقرير تفصيلي من أجل تحديد المتطلبات والإمكانيات اللازمة من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

وفي وقت سابق انعقد اجتماع تنسيقي، بين مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا، وجامعة طنطا، لبحث سبل تنفيذ آليات، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإسناد إدارة مستشفى 57357 بطنطا، إلى مستشفى طنطا الجامعي، لإدارتها، وذلك بعد إعلان مجلس أمناء مؤسسة 57357 عن أزمة مالية تضطر إلى تجميد العمل في مستشفى طنطا، وحضر الاجتماع، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، وممثلي مؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.