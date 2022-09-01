وصول وزيرة الثقافة لافتتاح مهرجان المسرح التجريبي

وصلت منذ قليل، نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدار الأوبرا المصرية، من أجل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي في الدورة الـ29، بحضور 46 دولة عربية وأجنبية.

وحضر للمشاركة في افتتاح المهرجان كل من محسن منصور، وسيمون، وأحمد شاكر عبد اللطيف، والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يقدم الحفل كل من الفنان أحمد وفيق والإعلامية جاسمن طه زكي، ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم خالد جلال واسم الراحل الدكتور كمال عيد، وانتصار عبد الفتاح، والكاتب السعودي فهد ردة الحارث.

وسيستمر المهرجان بداية من اليوم، حتى 8 سبتمبر الجاري، وتونس ضيفة شرف المهرجان.