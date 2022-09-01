أغنية «تكا تكا» لـ حمادة هلال تتصدر التريند بعد ساعات من طرحها

احتفل الفنان حمادة هلال بتصدر أغنيتة الجديدة «تكا تكا» تريند «تويتر» بعد ساعات قليلة من طرحها.

ونشر حمادة هلال البوستر الدعائي للأغنية، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «الحمدلله أغنية تكا تكا تريند تويتر».

أغنية «تكا تكا»

وطرح الفنان حمادة هلال، منذ ساعات قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فيديو كليب أغنيته الجديدة «تكا تكا»، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني ربيع، والكليب من إخراج ميدو عماد.

وتتميز الأغنية بطابع كوميدي مبهج وتقول كلمات الأغنية: «تكا تكا.. مزج وعلي ده المزاج معاك معلي.. آه يا حلو يالي بعرف أتمزج معاك.. ميل لي ملي لو تميل بس ملي.. تلاقيني كلي جاي بتمايل وراك.. تاتا تاتا تاتا دخلت قلبي تاتا».