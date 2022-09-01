رفض استشكال سامح عاشور لوقف حكم استبعاده من سباق انتخابات المحامين

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقام من سامح عاشور المحامي، الذي طالب فيه بوقف الحكم الصادر باستبعاده من انتخابات نقابة المحامين.

وكانت محكمة مجلس الدولة في 27 أغسطس الماضي، باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، وأيضا منتصر الزيات.

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح، وفقا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهى فاطمه الزهراء غنيم.