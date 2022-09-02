الاثنين المقبل.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ43 من المعرض العام

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الثالثة والأربعين من المعرض العام، وذلك يوم الاثنين المُقبل الموافق 5 سبتمبر 2022 بقصر الفنون بحضور الدكتور أحمد رجب صقر القوميسير العام، والدكتور مدحت نصر رئيس لجنة الفرز والاختيار، و داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، ولفيف من الفنانين والنقاد.

تظاهرة مهمة في المشهد التشكيلي المصري كل عام

وصرح الدكتور خالد سرور، في بيان له بأن «المعرض العام هو تظاهرة مهمة في المشهد التشكيلي المصري كل عام وبمثابة ركيزة اساسية للوقوف على أهم التجارب وأبرزها ومن خلال النقد والتحليل يضع الحدث الحركة التشكيلية أمام تقييم حقيقي وصادق كما يُعد فرصة أمام الجمهور لمشاهدة هذا العدد الكبير من الأعمال المتنوعة والتجارب المختلفة».

من جانبه أوضح الفنان أحمد رجب صقر أن عنوان الدورة هو «ذات مصر المعاصرة»، وهو محاولة جادة للإجابة عن سؤال شائك ومحير وهو (هل الفن صورة منقولة مجردة أم أنه يحمل روح صاحبه ومكنون ذاته؟)، موضحًا أن «الفن التشكيلي هو أكثر الفنون التي تعرضت لتلك التساؤلات والذي هو أحد مكونات الذات الثقافية للوطن، وتكاد تجمع أراء المؤرخين أن أول حضارة تحقق فيها هذه الذاتية قامت على ضفاف النيل العظيم، فما هو دورنا كفنانين مصريين معاصرين؟ في عصر يموج كل لحظة بمتغيرات مادية حضارية هائلة تُشكل تحدي للحفاظ على ذاتية حضارتنا المادية والروحية».

332 فنانا يشاركون في دورة ذات مصر المعاصرة

ويُشارك في هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان «ذات مصر المعاصرة» 332 فناناً بـ452 عملًا فنيًا يمثلون كافة المجالات والاتجاهات الفنية .

كما تكرم الدورة المرتقبة 6 فنانين راحلين ممن تركوا بصمة فنية واضحة ومميزة في الحركة التشكيلية المصرية بعرض نماذج من أعمالهم وهم: الفنانة الراحلة جاذبية سري (1925 - 2021)، الفنان أحمد نبيل سليمان (1937 - 2022)، الفنان محمد سالم (1940 - 2022)، الفنان يحيى عبده (1950 - 2021)، الفنان محمد الطراوي (1956 - 2022)، الفنان أشرف الحادي (1968 - 2020).

وسوف تستمر فعاليات الدورة الـ43 لمدة شهر بقاعات قصر الفنون بأرض دار الأوبرا المصرية يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الخامسة حتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.