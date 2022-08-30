«الثقافة» تستعد لإطلاق دورة جابر عصفور بملتقى الرواية العربية

يستعد المجلس الأعلى للثقافة، لإطلاق الملتقى الدولي الثامن للإبداع الروائي العربي بالقاهرة في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2022، بعنوان «الرواية العربية.. ظواهر جديدة - دورة الناقد الدكتور جابر عصفور»، ويعقد الملتقى بمشاركة عدد كبير من الروائيين والنقاد من كل الدول العربية، على مدار4 أيام، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل دورة جابر عصفور

ويضم الملتقى جلسات بحثية وموائد مستديرة بالإضافة إلى عدد من جلسات الشهادات للروائيين من كل الدول العربية، وأعدت اللجنة المنظمة للملتقى عددًا من الموضوعات والمحاور الاسترشادية على النحو التالي:

محاور الملتقى

1. الرواية العربية: تناول جديد «رواية المنفى والهجرة والهويات الملتبسة، روايات التنوع العرقي.. إلخ».

2. الرواية وجماليات النوع الأدبي «البيكاريسك الجديد، زحزحة حدود النوع الروائي، إعادة اكتشاف رواية الرسائل، وجهات جديدة في السرد السير ذاتي، صعود رواية التصوف، الرواية ومدن الديستوبيا، رواية الفانتازيا، مسارات جديدة في رواية البحث».

3. الرواية والفنون «السينما، المسرح، الفنون التشكيلية، الموسيقى..».

4. الرواية العربية ووسائط الاتصال الحديثة «الرواية الرقمية، التساؤلات حول الرواية التفاعلية، لغة التواصل الافتراضي، إلخ..»

5. الرواية العربية وأسئلة الانتشار والتلقي «دوائر النشر والتوزيع، جماليات التوصيل الجديدة، الرواية وهامش الحرية، الرواية الرائجة..».

6. خلخلة مركزية الخطاب الروائي «الأشكال الجديدة لتقنيات الكتابة الروائية..».

7. من ظواهر الحوارية الروائية: «الكتابة على الكتابة: الرواية في الرواية، «الميتاسر»».

8. روايات الكاتبات العربيات: رؤى وقضايا وتقنيات سردية جديدة «تجليات الأبوية، الجسد، الخطاب المغاير..».

9. الرواية والموروث: «مقاربات جديدة للتاريخ، الرواية ذاكرة للمكان، توظيف الموروث الشعبي..».

الموائد المستديرة

1- جابر عصفور ناقدًا روائيًا.

2- الرواية والفنون: «صياغات جديدة للتفاعل».

3- حوار الأجيال الروائية.

4- الرواية: قضايا جديدة في النشر والتوزيع

الشهادات

وعلى الراغبين في المشاركة بفعاليات الملتقى التقدم بملخص للمشاركة المقترحة «في حدود 250 كلمة بصيغة word»، مشفوعًا بسيرة ذاتية مختصرة لا تزيد عن 100 كلمة، وصورة شخصية وصورة من جواز السفر لغير المصريين، وذلك في موعد غايته 1 أكتوبر 2022، حتى يتسنى للجنة المنظمة اختيار الأسماء المشاركة في برنامج الملتقى، ** وترسل الأوراق على البريد الإلكتروني wael_shalaby74@yahoo.com*

يشار إلى أن الملتقى يحمل اسم الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور تقديرًا لاسمه ودوره في مجال الأدب والثقافة العربية بالإضافة إلى دوره على وجه الخصوص في تدشين الملتقى والذي أصبح من أكبر وأهم الملتقيات العربية في مجال الأدب والرواية العربية.