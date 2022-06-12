القصة الكاملة للوحة عبدالهادي الجزار «المفقودة» بعد تحذير الفنون التشكيلية

كشف الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تفاصيل قصة ما توصل إليه من معلومات، حول تداول لوحة مهمة للفنان الرائد عبدالهادي الجزار، التي تحمل عنوان «من وحي فنارات البحر الأحمر»، مؤكدا أن اللوحة ستعود إلى متحف الفن الحديث، كونها من ممتلكات القطاع ومن مقتنيات المتحف.

وأضاف «سرور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللوحة من مقتنيات متحف الفن الحديث، وممتلكات قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وكانت معارة إلى إحدى الجهات داخل البلاد منذ عام 1971، ولم يكن في السابق هناك اهتمام بتتبع مسارات اللوحة المهمة.

وقال رئيس الفنون التشكيلية، وردت إلينا مؤخرا بعض المعلومات، باحتمالية حدوث عملية احتيال مرتبطة بعرض لتسويق هذا العمل للبيع، وأن أحد الأشخاص يحاول بيع اللوحة، وأنها متداولة في السوق، وأصدرنا بيانا تحذيريا، من التعامل بيعًا أو شراءً للعمل الفني «من وحي فنارات البحر الأحمر»، للفنان الرائد الراحل عبد الهادي الجزار.

لوحة عبدالهادي الجزار معارة من 1971

وأشار إلى أن القطاع لا يعرف أى معلومات عن العمل الفني، مُعاراً منذ عام 1971، ولم يكن هناك في ذلك الوقت ضوابط صارمة لإعارة الأعمال الفنية كما هو الآن، إذ لا تُعار الأعمال الفنية حاليا إلا بقرار وزاري ولذلك يُعد العمل مفقوداً، مؤكدا أن قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة المصرية يحتفظون بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد للحفاظ على التراث الفني الوطني.

عبدالهادي الجزار

عبدالهادي الجزار مولود في 1925، كانت دراسته الأكاديمية فى كلية الطب ثم تركها 1944، و التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا قسم التصوير وتخرج فيها 1950، - حصل على الأستاذية فى فن التصوير من أكاديمية الفنون الجميلة روما 1954 المعادلة للدكتوراه.

مقتنيات من أعمال عبدالهادي الجزار:

متحف الفن المصرى الحديث، متحف كلية الفنون الجميلة بالقاهرة المتحف العربى بباريس، متاحف وسفارات ايطاليا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل ونيوديلهى،صورة السد العالى موجودة فى مكتب رئيس الجمهورية فى مقر الاتحاد الاشتراكى سابقا.