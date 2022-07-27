مصطفى شوقي: «الانتقاد والطوب بيترمي عليا من أول ما طلعت»

قال الفنان مصطفى شوقي، إنه يبحث دائما عن المختلف في الأغاني التي يقدمها لجمهوره، وبقدر ما يلاقي إشادة بما يقدمه، لكن دائما ما يوجد انتقاد تجاه تلك الأغاني، «من أول ما طلعت الانتقاد والطوب عمال يترمي، لكن مفيش وقت للكلام ده».

شوقي: كلمات الأغاني من البيئة والبيوت المصرية.. ألحان دمها خفيف

أضاف «شوقي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه لا يصدر أغاني كباقي أقرانه، لكنه دائما ما يسعى لإحداث شكل مختلف في أغانيه، بشكل مرضي لجمهوره، به موسيقى جيدة وكلمات من البيئة والبيوت المصرية، بألحان ذات دم خفيف.

شوقي: نجاح الأغنية مش متعلق بالموسم الصيفي

واستطرد: «أنا ونصر محروس قاصدين أننا نعمل مشروع جديد منذ 2016، ومع إطلاق أغنية ملطشة القلوب في 2019، كان ليها شخصية معينه، ولينا حسابات في الكلمات واللحن، ونازلين الفترة اللي جاية بحجات حلوة، ونجاح الأغنية مش متعلق بالموسم الصيفي، وأغنية ملطشة القلوب نزلت في بداية شهر 9 عام 2019».

وأوضح أنه حصل على ورشتين لتعلم التمثيل بشكل مكثف، حتى وصل له ترشيح للظهور في دور الشيخ سيد درويش في المسلسل الجديد «الضاحك الباكي»، «أنا مكنتش هخوض التجربة من غير ما أكون مستعد ليها وأعرف هعملها أزاي، والوقوف أمام الكاميرا في الكليبات غير موضوع التمثيل، الموضوع مختلف تماما».

وتابع: «المسلسل بيتكلم عن حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر بواقع 50 سنة، من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، والأستاذ محمد الغيطي بقاله سنين شغال في كتابه العمل، والعمل من إخراج الأستاذ محمد فاضل، وانتاج الشركة المتحدة، وفيه سيظهر الكثير من الشخصيات التاريخية التي كانت موجودة في تلك الحقبة، بحسب ما أعلنه مخرج العمل».