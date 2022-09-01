ضبط 3 أشخاص متورطين في قتل شاب لسرقة أمواله بالشرقية

ألقى ضباط مباحث مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب لسرقة أمواله ومتعلقاته.

العثور على شاب جثة هامدة

وتلقت مديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء محمد صلاح مدير أمن المحافظة إخطارًا من مباحث مشتول السوق يفيد بالعثور على أمجد سمير، ٣٩ سنة، في طريق عام، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي بالرأس.

إجراء التحقيقات والفحوصات للواقعة

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، تتبعوا المجني عليه بعد تحصيل بعض الأموال من المحلات واستلام مبالغ مالية من عميل، وضيقوا الخناق عليه حتى سقط المجني عليه من على الدراجة البخارية وارتطم بالأسفلت، وسرق المتهمون الأموال والمتعلقات التي كانت بحوزته، وفروا هاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثة لمستشفى الزقازيق العام لمعرفة الصفة التشريحية، وفي وقت لاحق أصدرت النيابة قرارا بالتصريح بالدفن.

الرأي القانوني حول الحادث

وقال مجدي الغمري المحامي بالاستئناف، إن واقعة القتل إذا حدثت بسبب مشاجرة فإن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وأشار الخبير القانوني إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.