«خنقها ورماها في ترعة».. إحالة نجار قتل زوجته إلى «جنايات الشرقية»

قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إحالة شاب إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته وإلقائها في ترعة بدائرة المركز، بعد اكتشافها أنه على علاقة غير شرعية بسيدة أخرى، وتهديده بفضح أمره إذا لم ينهِ تلك العلاقة.

بداية الحادث

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم بتغيب «عزة ح»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قرموط صهبرة»، وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغا بعثور الأهالي على جثتها طافية أعلى مياه إحدى الترع بدائرة المركز على بعد نحو 10 كيلومترات من قريتها.

كشفت التحقيقات أن الزوج وراء الواقعة

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز ديرب نجم، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين عدم وجود المصوغات الخاصة بها التي كانت ترتديها للزينة، قبل تغيبها كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «إسلام ش»، 27 سنة، مقيم بـ«قرموط صهبرة»، زوج المجني عليها، الذي أقدم على التخلص منها بعدما اكتشفت أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وطلبت منه أكثر من مرة إنهاء العلاقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم خشي افتضاح أمره فاستدرج زوجته إلى مكان خال من المارة، وخنقها حتى لفظت أنفاسها، وسرق مصوغات زوجته التي كانت ترتديها في أذنيها ويدها للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة، لإبعاد الشهبات عنه، ثم ألقاها في الترعة.

وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان المصوغات التي كان يخبئها في منزله، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.