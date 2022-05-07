حبس شاب قتل زوج والدته في الشرقية.. «كان عاوز فلوس يشتري مخدرات»

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوج والدته، إثر التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، وإصابته بجرح قطعي في الرقبة.

العثور على مواطن مقتول داخل منزله

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من الأهالي، بالعثور على «فتحي . ح . م» جثة هامدة، داخل مسكنه بشارع الورش بدائرة قسم ثان الزقازيق.

ابن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن زوجة المجني عليه «عيد»، 26 عاما، عاطل ومتعاط للمخدرات.

وتبين حدوث خلافات بين المجني عليه والمتهم، بسبب مطالبة الأخير للمجني عليه بإعطائه مبلغا من المال، إلا أن المجني عليه رفض وحاول المتهم سرقته، وتطور الأمر إلى محاولة المتهم الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه وقيام بالتعدي عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض «سكين»، ما أدى لإصابته بجرح قطعي في الرقبة ووفاته متأثرا بإصابته في الحال.

القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة

وتمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان المتهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة ثم صرحت بالدفن.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.