مهندس زراعي: أمطار الصيف تتلف بعض المحاصيل وتفيد أخرى

تعرضت عدة مناطق متفرقة في بعض المحافظات بمصر، لسقوط أمطار، رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الأيام القليلة المتبقية في فصل الصيف، والذي يعد نتيجة لتغير أحوال المناخ، ما قد يؤدي لتعفن جذور النباتات، بينما يعد ازدهارًا لنباتات آخرى.

وقال المهندس الزراعي محمد عطية في حديث خاص لـ«الوطن»: قد تُحدث الأمطار ما يسمى بعفن جذور النباتات في حالة عدم تصفية تربة الأرض الزراعية للمياه المتساقطة عليها جيدًا، لافتا إلى تلف المحاصيل لعدم قدرتها على التكيف مع المناخ المفاجئ بفعل مياه المطر.

وأشار «عطية» إلى أن بعض المحاصيل قد تزدهر بفعل الأمطار مثل الزيتون، والنباتات الاستوائية، التي في حاجة لمياه غزيرة، فضلا عن تأقلم بعض أنواع المحاصيل كالقهوة كنبات استوائي مع المناخ المطري، وبالتالي تزدهر بعض الأصناف فيما تتلف بعض الأصناف الأخرى كالتين البرشومي وغيرها.

أهمية الزراعة حسب الخريطة الزراعية

وأوضح المهندس الزراعي أن الأمطار التي تتساقط على النباتات في غير موسم المطر تشبه ما يسمى بضربة الشمس في وقع الأثر على النبات، ما قد يؤدي لجفافها تماما وبالتالي تلفها، لافتا إلى ضرورة الزراعة حسب الخريطة الزراعية وفق التربة والبيئة والتغيرات المناخية الطارئة، للحفاظ على المحاصيل.