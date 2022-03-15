مجالس المدن بشمال سيناء تشفط مياه الأمطار من الطرقات

واصل مجلس مدينة العريش شفط المياه من شوارع المدينة، بعد تكاثرها بشكل غير مسبوق هذا العام، فيما قال البعض إن منسوب وصل لأكثر من 40 سنتيمترًا تقريبًا في الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى تعذر مرور بعض السيارات والمترجلين من الأهالي، وفقًا لما أكده أحد أصحاب المحال التجارية.

مواطنون يشتكون من المياه في الشوارع

وقال سائق يدعى محمد حجاج، يعيش في العريش في تصريحات لـ«الوطن" إن منطقة العتلاوى وميدان الفالح، تزيد فيها المياه عن 60 سم تقريبًا، مطالبًا مجلس مدينة العريش بسرعة التوجه إلى تلك المناطق لشفط المياه.

وشوهدت سيارات الكسح تشفط المياه من شارع العريش الرئيس، ومنطقة البريد والقرماني وأم القرى وشارع البحر، بالإضافة إلى تسليك «بيارات» الصرف الصحي، والعمل على جريان المياه في اتجاه مواسير الصرف المخصصة لشفط الأمطار.

تنسيق بين مجلس مدينة العريش وشركة المياه

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن ينسق مع شركة المياه والصرف الصحي، للعمل على شفط المياه وتسليك البيارات والعمل على فتح الشوارع الرئيسية والفرعية التي أدت المياه الى إغلاقها، وتعذر على الأهالي المرور منها.

وفى مدينة الشيخ زويد، عملت سيارات شركة المياه على شفط المياه من الشارع الدولي، ومن أمام مجلس المدينة، وسكبها في ساحة سوق الثلاثاء، والعمل على إزالة المياه الراكدة من طريق السوق.

مجلس مدينة الشيخ زويد يعمل على حل المشكلات الناجمة

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في تصريح لـ«الوطن»، إن المجلس يتابع مع الخدمات الأخرى الأوضاع المناخية لحظة بلحظة، والعمل على منع المشكلات قبل وصولها للمواطنين.

كانت الأمطار واصلت تساقطها على المدن والقرى بشمال سيناء بشكل قوى، كان آخرها من صباح اليوم حتى ما قبل موعد الظهر.