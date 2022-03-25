رؤساء الوحدات المحلية يتابعون رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

انتشر رؤساء الوحدات المحلية بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، في الشوارع، اليوم الجمعة، لرفع آثار مياه الأمطار بعد سقوطها على مناطق متفرقة، مساء أمس الخميس، وذلك تسييرا لحركة المواطنين وعدم تعطل مصالحهم.

حملات نظافة ورفع مخلفات

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار، حملات النظافة ورفع مخلفات الأمطار بالشوارع تحت إشراف نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة أحمد سلطان، وبحضور رئيس حي شمال أشرف داود، ورئيس حي جنوب فريد حلمي، وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.

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وأكد «عبد الستار» على استمرار العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة، إذ تم تنفيذ حملة نظافة لرفع كفاءة النظافة ورفع بواقي مياه الأمطار ببعض المناطق المنخفضة، وتنفيذ حملات نظافة بحي جنوب وحي شمال لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل، ورفع المتولد اليومي من القمامة ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة.

حملات نظافة في الحامول وبيلا ومطوبس

يتواجد رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف، في الشارع لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من أمام المدارس والمجمعات الحكومية، وخاصة في سوق الجمعة لتسيير حركة الأهالي.

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بينما يتابع جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة ورفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، خاصة الرئيسية وأمام المساجد والهيئات الحكومية والخدمية والمدارس.

أيضا، يباشر ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار في أماكن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، ومن شوارع المدينة والقرى الرئيسية.