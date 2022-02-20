«صرف الإسكندرية»: «تعاملنا مع تراكمات مياه الأمطار.. والدنيا زي الفل»

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن الأحوال الجوية في المحافظة مستقرة، موضحًا: «الشمس مشرقة والدنيا جميلة وإسكندرية زي الفل».

نافع: بعد الظهيرة شهدت منطقة غرب الإسكندرية أمطار أكثر غزارة

وأضاف «نافع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «جاءنا إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بأن هناك تقلبات جوية، وشهدنا هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وبعد فترة الظهيرة أصبحت أكثر غزارة على غرب الإسكندرية على حي العجمي والعامرية والطريق الصحراوي».

نافع: لم تحدث أي مشكلة أو إعاقة مرورية على مستوى المحافظة بالكامل

وتابع: «بفضل الاستعداد المسبق من عناصر المحافظة بالكامل مثل الأجهزة التنفيذية وأكثر من 100 سيارة و100 بدالة منتشرة على مستوى المحافظة لم تحدث أي مشكلة أو إعاقة مرورية على مستوى المحافظة بالكامل».

وأكد، أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى من المواطنين، مشددًا على أنها متصلة بغرف عمليات المحافظة وعمليات والنجدة والمرور وكل شركات المرافق: «كلنا على شبكة لاسلكية واحدة وموقع الواتساب ونتواصل مع بعضنا وتعاملنا مع التجمعات فورا مثل تجمع محور المحمودية وجرى رفعه فورا».