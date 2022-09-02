أعلنت، هيئة المساحة بمحافظة الوادي الجديد عن مواقيت صلاة الجمعة اليوم وذلك على كافة مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة.

وتتضمن مواقيت الصلاة في مصر للمسلمين، مواعيد صلاة الفجر وشروق الشمس، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء.

مواقيت صلاة الجمعة اليوم في الوادي الجديد

توقيت صلاة الفجر 4:32 صباحا

توقيت صلاة الشروق 5:55 ص

توقيت صلاة الجمعة 12:09م

توقيت صلاة العصر 3:37 م

توقيت صلاة المغرب 6:22 م

توقيت صلاة العشاء 7:37 م

وأكد، الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أنه يتم التعاون بشكل مستمر مع هيئة المساحة بمحافظة الوادي الجديد لتحديد، صلاة الجمعة اليوم، وكافة التوقيتات على مدار السنوات الماضية والقادمة بشكل دوري دون انقطاع، ليتعرف المسلمون على مواعيد إقامة الصلاة في مصر، حيث يتم تحديد مواعيد مواعيد الصلاة، من خلال الإدارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر والأوقاف، بالإضافة إلى تحديد القبلة الخاصة بالمسجد، وتحديد خطوط اصطفاف المصلين، مع معرفة مواقيت الصلاة فى مصر، وعدد من الدول العربية والأجنبية.

مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات

أعلنت هيئة المساحة، في بيان صادر عنها، مواقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:02 ص

صلاة الظهر 11:55 ص

صلاة العصر 29: 3

صلاة المغرب 6:19 م

صلاة العشاء 7:38

مواعيد الصلاة بمحافظة الإسكندرية

صلاة الفجر 4:05 ص

صلاة الظهر 12:00

صلاة العصر 3:35

صلاة المغرب 6:24م

صلاة العشاء 7:45م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 3:57

صلاة الظهر 11:51م

صلاة العصر 3:25 م

صلاة المغرب 6:15 م

صلاة العشاء 7:35 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 3:54

صلاة الظهر 11:43

صلاة العصر 3:15 م

صلاة المغرب 6:05 م

صلاة العشاء 7:22 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 4:05 ص

صلاة الظهر 11:49 ص

صلاة العصر 18: 3

صلاة المغرب 6:10م

صلاة العشاء 7:24