مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة الوادي الجديد

يهتم سكان محافظة الوادي الجديد، بالبحث بصفة يومية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الوادي الجديد، وذلك في رابع أيام الشهر المبارك، الثلاثاء الموافق 5 إبريل من العام الجاري، رغبة في تأديتها في أوقاتها الصحيحة، في شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان في محافظة الوادي الجديد، الموافق 5 إبريل 2022، طبقا للمواعيد الرسمية التي أقرتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة 4:35 ص.

- موعد الشروق الساعة 5:59 ص.

- موعد أذان الظهر الساعة 12:14 م.

- موعد أذان العصر الساعة 3:42 م.

- موعد أذان المغرب الساعة 6:29 م.

- موعد أذان العشاء الساعة 7:44 م.

متابعة المساجد في محافظة الوادي الجديد

وأكد الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية أوقاف في محافظة الوادي الجديد، أن هناك تعليمات من وزارة الأوقاف بشأن المساجد خلال أداء الصلاة في جميع الأوقات على مدار الشهر المبارك، لمتابعتها من خلال لجان التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بالتعاون مع إدارات المديرية بمختلف مراكز المحافظة الخمسة، ويجري المرور على المساجد في الفروض المختلفة ومتابعة انضباط المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وكذا التي تخضع لإشرافها ومدى التزام الأئمة ومقيمي الشعائر بالقرارات الوزارية وانضباط المساجد والنظافة بنطاق المحافظة بمراكز المحافظة واتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.