ساو باولو يخسر بثلاثية أمام جويانيينسي في ذهاب قبل نهائي «سود أمريكانا»

فاز فريق أتليتيكو جويانيينسي البرازيلي على مواطنه ساو باولو، بنتيجة 3-1 في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كوبا سود أمريكانا، التي استضافها ملعب «سيرا دورادا»، في جويانيا، فجر اليوم الجمعة.

جورجينهو يحرز هدف جويانييسي الأول في الدقيقة 10

وأحرز جورجينهو لاعب أتليتيكو جويانيينسي، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل ساوباولو في الدقيقة 23 بهدف أحرزه اللاعب لوسيانو.

وفي الدقيقة 56 من الشوط الثاني، أحرز اللاعب شايلون كاليسون، الهدف الثاني لجويانييسي، وعزز ليوناردو بيريرا تقدم فريق بالهدف الثالث في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

طرد إيجور جوميز في الدقيقة 40

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، طرد حكم المباراة، خيسوس فالنزويلا الفنزويلي، لاعب ساو باولو إيجور جوميز، لحصوله على الإنذار الثاني.

Cuatro pases y definición: Jorginho abrió el camino de @ACGOficial en la semifinal de ida de la CONMEBOL #Sudamericana ante @SaoPauloFC. #LaGranConquista pic.twitter.com/UFtvWc9oUi — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 2, 2022

وكان فريق ساو باولو البرازيلي، تأهل إلى الدور قبل نهائي لبطولة كوبا سود أمريكانا، بعد الفوز بضربات الجزاء الترجيحية 4 - 3 على مواطنه سيارا، في إياب دور الثمانية، على ملعب «كاستيلاو» عقب انتهاء الوقتين الأصلي بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان سييارا، خسر أمام ساو باولو في الذهاب على استاد مورومبي، بهدف دون رد.

¡Golazo de @SaoPauloFC! De cabeza, Luciano marcó en la semifinal de ida de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/Gtcjvsx6ER — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 2, 2022

وتأهل نادي أتليتيكو جويانيينسي البرازيلي، لنصف نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، على حساب ناسيونال الأوروجواني، بعد تغلبه في مجموع اللقاءين بنتيجة 4-0.

¡El gol que encaminó el triunfo de @ACGOficial! Shaylon marcó el - sobre @SaoPauloFC para volver a tomar la ventaja en Goiânia #LaGranConquista pic.twitter.com/ZErHcOGoJN — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 2, 2022

وانتهت مباراة العودة، في دور الثمانية من بطولة كوبا سود أمريكانا، التي أقيمت على سيرا دورادا، بخسارة ناسيونال بنتيجة ثلاثية نظيفة. وكان النادي الأوروجوياني خسر في مباراة الذهاب، على ملعب جران بارك سنتر في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، بنتيجة 1-0، في مباراة شهدت مشاركة، النجم السابق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، لويس سواريز في آخر ربع ساعة من عمر المباراة.