بـ10 لاعبين.. فوز باراناينسي على بالميراس في «قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس» (صور وفيديو)

فاز فريق أتليتيكو باراناينسي البرازيلي على مواطنه بالميراس، بهدف دون رد في مباراة ذهاب قبل نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، التي أقيمت، فجر اليوم الأربعاء، على استاد أرينا دي بايكسادا.

¡El gol del triunfo para @AthleticoPR!



Genial definición de Alex Santana para la victoria en la semifinal de ida, ante #Palmeiras. #GloriaEterna pic.twitter.com/iH4gwdB5UF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 31, 2022

وأحرز أليكس سانتانا هدف أتليتيكو باراناينسي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، وكاد لاعب بالميراس جوستافو جوميز أن يحرز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من الشوط الأول لولا براعة حارس مرمى فريقه ويفرتون، الذي أنقذ مرماه من هدف ثانٍ.

لوبيز يهدر فرصة التعادل في الدقيقة 42

وأهدر لاعب بالميراس، خوسيه لوبيز، فرصة إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بكرة رأسية مرت بجوار يسار حارس أتليتيكو باراناينسي، بنتو.

وفي الدقيقة 69 من عمر اللقاء، طرد حكم المباراة هوجو مورا لاعب باراناينسي على إثر حصوله على الإنذار الثاني.

توبار يطرد سكولاري

وفي الدقيقة 73 طرد حكم المباراة، التشيلي روبرتو توبار، المدير الفني لأتليتيكو باراناينسي لويز فيليبي سكولاري إثر اعتراضات على قرارات الحكم.

ويلتقي الفريقان، في 7 سبتمبر المقبل، في مباراة إياب الدور قبل النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس على ملعب أليانز باركوي، معقل بالميراس.