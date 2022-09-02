«برلين» تعلن انتهاء قضية تعويضات الحرب العالمية الثانية مع بولندا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس الخميس، إن قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت، بعد تقدير بولندا الخسائر التي تكبدتها بسبب ألمانيا بنحو 6.2 تريليون زلوتي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المتحدث الألماني في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن موقف بلاده لم يتغير، وانتهت قضية التعويضات، مشيرًا إلى تنازل «وارسو» عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت عدة مرات هذا التنازل.

الخارجية الألمانية: تمسك «برلين» بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب

وأوضح المتحدث الألماني، أن هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم، مشيرا إلى تمسك «برلين» بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب «القانون والعدالة» الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أمس الخميس، إن «وارسو» ستطالب بتعويض قدره 6.2 تريليون زلوتي «1.31 تريليون دولار أمريكي» من ألمانيا عن الأضرار التي ألحقها النازيون ببلاده خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

كاتشينسكي: عملية التعويضات ستكون طويلة وصعبة

وقال كاتشينسكي في حفل، قدم فيه زعيم الحزب، خسائر بولندا نتيجة الغزو الألماني، إن رغم من أن عملية التعويضات ستكون طويلة وصعبة، إلا أن القضية هي الحصول على تعويض عن كل ما ألحقته ألمانيا والدولة الألمانية، والأمة الألمانية، من أضرار في بولندا في الفترة 1939-1945، مشيرا إلى تلقي عشرات الدول حول العالم، تعويضات من «برلين» دون بولندا، لعدم وجود مبادرة.

وأشار كاتشينسكي، إلى أن قسمًا كبيرًا من المبلغ هو تعويض عن مقتل أكثر من 5.2 مليون مواطن بولندي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».