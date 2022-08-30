بولندا تعلن مضاعفة ميزانيتها العسكرية في 2023 بسبب الحرب الأوكرانية

أعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، زيادة ميزانية الدفاع في بلاده للضعف بداية من عام 2023، بعد 7 شهور من بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: «سننهي العام الجاري، على ما يبدو، بميزانية الدفاع الوطني على مستوى 58 مليار زلوتي (حوالي 12,3 مليار دولار)، والعام المقبل نخطط لتخصيص حوالي 98 مليارا (حوالي 20,8 مليار دولار) في الميزانية نفسها، وبسبب احتياجات الجيش النظامي نخطط لتخصيص ما بين 30 و40 مليار زلوتي (أي ما بين 6,4 و8,5 مليار دولار) لشراء الأسلحة في الخارج».

سبب زيادة الميزانية الدفاعية

وأوضح رئيس الوزراء أنه اعتمد ميزانية طموحة في هذه الأوقات الصعبة من أجل الأمن البولندي والأسر البولندية، وستبلغ نفقات الميزانية حوالي 669,4 مليار زلوتي (نحو 142,4 مليار دولار) مع عجز الميزانية على مستوى 4,4%، بعد أن كانت الميزانية في العام الماضي 22.3 مليار دولار فقط.

بدوره حذر الرئيس البولندي ماتيوس موراويكي من تأثير الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حرب أوكرانيا من انهيار الكتلة الأوروبية برمتها، موضحا في حوار صحفي مع صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية أن روسيا قد تستغل هذا الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي لصالحها.

اتفاق مع كوريا الجنوبية

وعززت بولندا قدراتها العسكرية مؤخرا بعد الإفصاح عن اتفاق ثنائي مع دولة كوريا الجنوبية، من أجل تطوير محطات طاقة نووية في البلد الأوروبي وتصنيع الأسلحة، حيث أجرى الرئيس البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اتصالات هاتفيا بنظيره الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، من أجل تعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والبنية التحتية والأسلحة وسط دعم وارسو لسيول، حيث تستضيف كوريا الجنوبية «إكسبو 2030» في مدينة بوسان في حدث تترقبه البلد الآسيوي منذ فترة.