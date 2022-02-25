لافروف: العملية العسكرية في أوكرانيا تستهدف اجتثاث النازية

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن العملية العسكرية الروسية في بلاده تستهدف نزع عسكرة أوكرانيا واجتثاث النازية، حتى يستطيع الشعب تحديد مصيره بنفسه.

الغرب يدعم كييف

ذكر «لافروف»، في تصريح له، اليوم الجمعة: «نولي اهتماما أساسيا لمناقشة القضايا العالمية التي تنطلق من اتفاقيات الاتحاد الروسي مع جمهورية دونيستك».

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وأضاف: «الدول الغربية أغلقت أعينها في السنوات الأخيرة عما كان يقوم به النظام في كييف وقصف البيوت والمنازل والبنية التحتية وإعادة بناء النازيين الجدد، والغرب وقف مع كييف ودعمها وحاول استخدام القوة لاحتلال جمهوريتي دونيستك ولوجانسك، وبهذا الوضع لن يستطع الاتحاد الروسي أن يقف جانبا».