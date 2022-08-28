بولندا تعلن مغادرة أكثر من 5.8 مليون شخص أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022

أعلنت السلطات البولندية أنه منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية»، في 24 فبراير الماضي، غادر أكثر من 5.8 مليون شخص أوكرانيا إلى بولندا، فيما عاد 4 ملايين إلى الأولى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأضاف حرس الحدود البولندي، أنه في 26 أغسطس الجاري، وصل حوالي 24800 شخص إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، بينما عاد 33200 شخص.

بدوره، قال يفجيني باليتسكي، رئيس إدارة مقاطعة «زابوروجيا» الواقعة جنوبي شرقي أوكرانيا، إن سلطات المنطقة مستعدة لأي تطورات قد تقع في محطة «زابوروجيا» الكهروذرية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.

باليتسكي: محطة زابوروجيا الكهروذرية تعمل بشكل طبيعي

وأضاف باليتسكي، أن محطة «زابوروجيا» الكهروذرية تعمل في الوقت الراهن بشكل طبيعي، ومستوى الإشعاع في حدوده الطبيعية، مشيرا إلى تعرض المحطة منذ 18 يوليو الماضي للقصف بشكل شبه يومي من جانب القوات الأوكرانية.

وأشار باليتسكي، إلى أن القصف الأوكراني تسبب في مقتل شخصين اثنيين، وتسبب بأضرار للمنظومات المساعدة للمحطة الكهروذرية ومرافق دعم الحياة في «إنرجودار».

بيشوب: ضخ الأموال إلى أوكرانيا مثال على سياسة بايدن «مصلحة أمريكا في المرتبة الأخيرة»

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دان بيشوب، إنه لا يجوز لبلاده، أن تقدم لـ«كييف» ولا حتى دولارا واحدا، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «أمريكان كونسرفاتيف»، الأمريكية، إن يجب على «واشنطن» التركيز على المشاكل الداخلية الأمريكية.

وشدد بيشوب، على أن ضخ الأموال المستمر إلى أوكرانيا، مثال ساطع على سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في أن مصلحة أمريكا في المرتبة الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بيشوب، أن بلاده أنفقت بالفعل أكثر بكثير مما يرغب أي من حلفاء واشنطن الأوروبيين في إنفاقه، موضحا أن في الوقت نفسه لا يمكن بلاده توفير حتى جزء صغير من هذه الأموال لضمان أمن الحدود.