استئناف حركة الملاحة في «مضيق البوسفور» بعد جنوح ناقلة نفط

شهد «مضيق البوسفور»، استئناف حركة الملاحة بعد حالة الطوارئ بسبب جنوح سفينة كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «خفر السواحل» التركي، قال في وقت سابق، إن سفينة تحمل اسم «لادي زهما»، يبلغ طولها 173 مترا، جنحت في «مضيق البوسفور»، بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول، وعلى إثر الحادث، علقت تركيا، حركة مرور السفن في «مضيق البوسفور».

رئيس حكومة «جبل طارق»: ضخ ما تبقى من وقود الخزانات

وأمس الخميس، قال رئيس حكومة «جبل طارق» فابيان بيكاردو، لشبكة البث الإذاعي العام في إسبانيا «تي في إي»، إن شركة التأمين على ناقلة نفط ضخمة تسربت منها كمية محدودة من النفط، بعد اصطدامها بسفينة أخرى ستتولى ضخ ما تبقى من وقود الخزانات.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات «جبل طارق»، السيطرة على تسرب النفط من ناقلة نفط ضخمة اصطدمت بسفينة أخرى، بشكل كامل، فيما تمكن غواصون تم إرسالهم إلى السفينة، من إغلاق خزانات الوقود.

السفينة تحمل 250 طنا من وقود الديزل

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية في تقارير، إن السفينة كانت تخزن 215 طنا من زيت الوقود الثقيل، و250 طنا من وقود الديزل، و27 طنا من زيت التشحيم.

وأشارت السلطات، إلى اعتقال شخصا على صلة بالحادث، فيما عملت سفينتان تابعتان لهيئة «ميناء جبل طارق» و«هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية» على جمع النفط المتسرب.

من جانبها، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن من المفترض، استغراق عمليات شفط البقعة 50 ساعة تقريبا، فيما لايزال ميناء جبل طارق، مغلقا.