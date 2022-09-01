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«رويترز»: تعليق المرور في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة

كتب:

عمرو حسني
09:47 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
مضيف البوسفور- صورة تعبيرية

مضيف البوسفور- صورة تعبيرية

أعلن حاكم مدينة إسطنبول التركية، أن حرس السواحل التركي يعمل على إعادة تعويم السفينة العالقة في مضيق البوسفور قادمة من دولة أوكرانيا.

وقال حاكم مدينة إسطنبول، إنه لا توجد إصابات، وفقا لنبأ عاجل على قناة «سكاي نيوز» عربية، مساء اليوم الخميس.

فيما ذكرت وكالة أنباء «رويترز» الدولية، في شارة عاجلة للأخبار أنه جرى تعليق المرور في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة.

وسنوافيكم بآخر التفاصيل لاحقا.

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بقلم عمرو حسني