جنوح سفينة بضائع في خليج السويس قبالة سواحل رأس غارب

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم، جنوح سفينة بضائع ضخمة لنقل السيارات قبالة سواحل منطقة رأس غارب بخليج السويس داخل مياه مصر الإقليمية، وتم إبلاغ عمليات المحافظة للتحرك وعمل اللازم، وتبين أن السفينة قادمة من السعودية، وتم إخطار التوكيل الملاحي وجار المتابعة.

تفاصيل جنوح سفينة في خليج السويس

وقال حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن سواحل رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر شهدت شحوط وجنوح سفينة بضائع ضخمة لنقل السيارات، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة لعمل اللازم.

السفينة قادمة من السعودية وتحمل عدة سيارات

وأضاف «الطيب»، أن السفينة كانت قادمة من المملكة العربية السعودية وعلى متنها حمولة من السيارات، ولم يتبين حتى الآن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، لافتا إلى أنه يعتقد أن السبب اصطدام السفينة بالشعاب المرجانية.