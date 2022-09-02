يبحث المواطنون عن موعد أذان الظهر ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، وذلك استعدادا لأداء الصلوات في موعدها والتبكير في التوجه للمساجد قبل موعد بدء الصلاة.

موعد صلاة ظهر الجمعة 2 سبتمبر في سوهاج

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة وموعد صلاة الجمعة، والتي تحين في تمام الساعة 11:50 دقيقة صباحًا، وتأتي مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم بحسب التوقيت المحلي كالتالي:

- موعد صلاة الجمعة في تمام الساعة الـ11:53 صباحا

- موعد أذان العصر في محافظة سوهاج اليوم الجمعة 3:23 عصرا

- موعد أذان المَغرب في محافظة سوهاج اليوم الجمعة 6:12 مساءً.

- موعد أذان العِشاء في محافظة سوهاج اليوم الجمعة 7:29 مساءً.

عنوان خطبة الجمعة اليوم 2 سبتمبر 2022

يذكر أن مديرية الأوقاف بسوهاج أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق الثاني من شهر سبتمبر 2022، سيكون تحت عنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم»، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف.