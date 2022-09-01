الكليات المتاحة في جامعة سوهاج بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ويبحث الآلاف من الطلاب عن الكليات المتاحة في جامعة سوهاج، بعد إعلان النتيجة، والتي تأتي ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة.

الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة

وفيما يلي تنشر «الوطن» أهم كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المتاحة في جامعة سوهاج، حسبما نُشر على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ما تم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، وهي كالتالي:

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج

كلية تربية نوعية فنية سوهاج

كلية تربية رياضية بنات سوهاج

فني صناعي سوهاج

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

كلية تربية تعليم ابتدائي سوهاج

كلية حقوق انتساب موجه سوهاج

كلية تربية طفولة سوهاج

كلية تربية نوعية سوهاج

المعهد التكنولجيا العالي للعلوم الصحية والتطبيقية سوهاج

كلية آداب انتساب موجه سوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية سوهاج

كلية تربية نوعية موسيقية سوهاج كلية تربية نوعية فنية سوهاج

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة أخميم عربي ـ انجليزي

المعهد الفني التجاري بسوهاج

في سياق متصل، أعلنت جامعة سوهاج، أنّ تنسيق المرحلة الثالثة ينطلق فور إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وفتح الموقع الإلكتروني لتنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني بالثانوية العامة.