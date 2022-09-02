«تغير المناخ» موضوع مسابقة كاريكاتير دولية.. إليك الشروط وقيمة الجوائز

أعلن مركز الفيوم للفنون «متحف الكاريكاتير»، برئاسة الفنان التشكيلي محمد عبلة، تفاصيل المسابقة الدولية السنوية للكاريكاتير والبورتريه الساخر «كاريكاتونس 2022»، تحت رعاية وزارة الثقافة.

موضوع قسم الكاريكاتير

وبحسب بيان صادر عن المركز، يتركز موضوع المسابقة على قضية التغيرات المناخية، إذ يمكن التعبير عن أبرز ملامحها ومحاورها عبر الكاريكاتير.

وذكر البيان، أن «تغير المناخ أصبح تحديا وتأثيراته على الأجيال القادمة أكثر وضوحا، فهل أنت كفنان، مبصر ومتنبئ، هل أنت المتفائل الذي يمكنه أن يوضح لنا كيف يمكن أن يبدو المستقبل المثالي؟ كيف سيبدو عالمنا في المستقبل القريب؟ إذا عملت الدول بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وشركاء التنمية معًا من أجل إحداث تغيير تمس الحاجة إليه، أو حذرنا من النتيجة البائسة التي تنتظرنا إذا فشلنا في التحرك الآن لإنقاذ الأجيال القادمة».

موضوع قسم البورتريه

وأشار المركز، إلى أن فاعليات المسابقة هذا العام، تحتفي بفنان الكاريكاتير المصري جورج بهجوري، لافتة إلى أن مؤثراته وإسهاماته في المشهد الفني المصري والعالمي بوجه عام والكاريكاتير بشكل خاص، تستحق أن تُبرزها مواهب المتسابقين.

شروط مسابقة الكاريكاتير

- مفتوحة للفنانين من أي مكان في العالم.

- الأعمال بتنسيق JPEG 300 نقطة في البوصة، حجم A3.

- الأعمال بالأبيض والأسود أو بالألوان، بأي أسلوب أو تقنية.

- من خلال تقديم المشاركة، يشهد المشارك أن العمل خاص به وعلى مسئوليته ويسمح للمنظمين بإعادة إنتاج كل أو جزء من المواد المدخلة للنشر مجانًا، أو عرضها في الوسائط المتعلقة بالمسابقة.

جوائز المسابقة

- جائزة أولى 500 دولار «تمنح بمعرفة لجنة التحكيم».

- جائزة ثانية 250 دولار «تمنح من خلال التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي».

كيفية التقديم في مسابقة الكاريكاتير

- يتم تقديم العمل الفني مع سيرة ذاتية قصيرة توضح جنسية المشارك وصورة شخصية على البريد الإلكتروني، caricature@fayoumartcenter.com، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم الأول من أكتوبر المقبل.

يذكر أن مسابقة «كاريكاتونس»، تهدف إلى تسليط الضوء على فن الكاريكاتير من خلال طرح موضوعات متنوعة، يتنافس فيها أبرز فناني الكاريكاتير من مختلف أنحاء العالم، ويتم عرض الأعمال المشاركة على لجنة تحكيم دولية لاختيار الفائزين.