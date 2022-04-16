«لمة رمضان».. معرض كاريكاتير في أتيليه القاهرة غدًا بمشاركة 25 فنانا

تفتتح الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضا فينا بعنوان «لمة رمضان» غدا الأحد 17 أبريل في الثامنة والنصف مساء، في أتيليه القاهرة بميدان طلعت حرب.

ويفتتح المعرض الفنانون فرح حسن ومحمد حاكم ومصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية المصرية وغيرهم من الفنانين المشاركين بالمعرض.

وأضاف الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية، لـ«الوطن» أن المعرض يضم حوالي 50 عملا فنيا عن شهر رمضان وطقوس الصيام والإفطار والأطعمة وغيرها في مصر ويشارك فيه حوالي 25 فنانا.

وأضاف الفنان عمر الهواري، أحد المشاركين في المعرض: أشارك في المعرض بعملين، واحد عن رجل يتسحر بقدرة فول يرفعها علي فمه مرة واحدة، والثانية شيطان معلق من يديه في هلال.

أبرز المعلومات عن الجمعية المصرية للكاريكاتير

يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير، أنشأها فنان الكاريكاتير زهدي العدوي، ومجموعة من الفنانين في عام 1983، بهدف تنمية المهارات الإبداعية لدى رسامي الكاريكاتير، وتسعى الجمعية إلى الحفاظ على فن الكاريكاتير وتنظيم فاعليات للراغبين في تعلم فن الكاريكاتير، وتنظيم وورش ومعارض باستمرار، دعما لهذا الفن والعمل على نشره، والإبقاء عليه كما هو حي غض، لأنه فن شعبي يعبر عن حالة الناس، ونبض الشارع، وكان أول رئيس لمجلس إدارة للجمعية عبدالمنعم رخا، ثم تبعه مصطفى حسين، ثم طوغان، وتبعه جمعة فرحات ثم مصطفى الشيخ.

7 نوفمبر.. عيد الكاريكاتير المصري

وفي العام 2021 تم اختيار يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدا للكاريكاتير المصري، بناء على مقترحمقدم من الفنان جمعة فرحات آنذاك، وتمت الموافقة لأنه يوم ميلاد الفنان الكاريكاتير محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري وأول رئيس للجمعية المصرية للكاريكاتير، يُعد اختيار هذا اليوم لمسة وفاء لهذا الفنان الكبير الذي استحق ريادة فن الكاريكاتير وقدّم فيه إسهامات عظيمة.