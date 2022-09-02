6 خطوات بسيطة لنقل ملكية السيارة في المرور.. اعرفها

يبحث عدد كبير من المواطنين عن نقل ملكية السيارات في المرور على محرك البحث جوجل، فهي محل اهتمام قطاع عريض من الناس، من أجل الوصول إلى أسهل الطرق لنقل ملكية السيارات بجميع أنواعها «ملاكي - أجرة - نقل» أو حتى دراجات نارية، وأن إدارات المرور من ضمن الإدارات الخدمية في وزارة الداخلية وتقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين سواء داخل وحدات المرور أو الخدمات المتنقلة والمنافذ المرورية الثابتة بالميادين الرئيسببة بـ5 محافظات.

خطوات نقل ملكية السيارة في المرور

وتقدم الوطن للقاري أسهل الطرق والخطوات لنقل ملكية السيارة في المرور، وهي كالتالي:

- شراء ملف نقل ملكية السيارة وإرفاق به عقد البيع الموثق في الشهر العقاري.

- إرفاق ملف الفحص والاستعلام الأمني وشهادة المخالفات بعد استخراجها مع ملف نقل الملكية.

- تحديد الضريبة والرسوم ودفعها أمام الموظف المختص.

- في حالة أن المرور القديم في محافظة تختلف عن وحدة المرور الجديدة يتم تغيير اللوحات المعدنية ودفع رسومها وتقدر بـ150 جنيهًا، أما إذا كان المرور الجديد والقديم نفس المحافظة لا يتم تغيير اللوحات المعدنية.

- استخراج رخصة تسيير السيارة بمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة حال تغيير المرور؛ لحين ورود الملف الخاص بالسيارة من وحدة المرور القديمة.

- عند انتهاء فترة التصريح يتم استخراج رخصة السيارة بباقي الفترة المدفوع ضريبتها في وحدة المرور الجديدة.

اعرف مخالفات المرور قبل الذهاب إلى المرور

- الدخول على رابط مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور.

- اختيار الاستعلام عن مخالفات المركبات.

- تحديد نوع المركة التي ترغب في الاستعلام عن مخالفتها «ملاكي - نقل - ميكروباص- دراجة نارية».

- إدخال بيانات رخصة سيارتك بالحروف والأرقام.

- سيظهر أمامك قيمة المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك.