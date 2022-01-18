خطوات نقل ملكية السيارة أون لاين والأوراق المطلوبة

في بعض الأحيان يضطر الأشخاص إلى بيع سياراتهم الخاصة أو نقل ملكيتها لشخص آخر، وهو ما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات والخطوات، وفي السابق كانت تكلف هذه الخطوة الكثيرين وقتا وجهدا كبيرين لإتمامها، لذلك قدمت بوابة «مرور مصر» عدة خدمات منها خدمة نقل ملكية السيارة أو نقل القيد لشخص آخر.

وتقدم البوابة، خدمة نقل ملكية السيارات أون لاين دون الذهاب إلى مقار المرور أو خدمات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك تيسيرا على المواطنين في كافة المناطق وتجنبا للزحام في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.

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خطوات نقل ملكية السيارة لشخص آخر

في هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز المستندات المطلوبة لنقل ملكية أو قيد السيارة لشخص آخر وفق ما ذكرته بوابة «مرور مصر» عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

المستندات والأوراق المطلوبة:

في البداية يجب عليك الدخول على موقع بوابة مرور مصر من خلال هذا الرابط.

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/InfoServices/Pages/ServiceDetails.aspx?ServiceID=2

يتم تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته مصحوبة بصورة رقم بطاقة الرقم القومي الخاص به.

كما يتم تقديم السند القانوني الناقل للملكية، بالإضافة إلى شهادة براءة الذمة، ولا بد أيضا من تقديم شهادة المخالفات.

تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

لابد من فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

تقديم ​نموذج الفحص البيئي: نموذج 251 مرور، نموزج 253 مرور، نموذج 101 مرور.

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الرسوم والمبالغ المطلوبة:

إذا كان قد تم سداد كافة الضرائب والرسوم للمركبة، فلا يتطلب التقديم سوى سداد رسوم النماذج في الجهة المنقول إليها المركبة التي تريد نقل ملكيتها وقيدها لشخص آخر.