إجراءات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر والمستندات المطلوبة

من أجل شراء سيارة أحدث أو إهداء السيارة القديمة لأحد الأبناء أو الزوجة وغيرهما، أو عند بيع السيارة، يحتاج العديدون إلى نقل ملكية سياراتهم الخاصة لشخص آخر، وهو ما يمكن فعله عن طريق اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات وإحضار الأوراق اللازمة لذلك، وفي إطار تقديم الحكومة للعديد من الخدمات إلكترونيا يتساءل الكثيرون عن إجراءات نقل ملكية السيارة «أون لاين» دون الذهاب إلى مقار المصالح الحكومية وخدمات المرور.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز إجراءات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومن ضمنها تلك الخدمة تيسيرا على الناس وتجنبا للزحام وتوفيرا للوقت والجهد الذي كان يضيع في السابق قبل ظهور العديد من الخدمات الإلكترونية.

إجراءات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر

وذكرت بوابة «مرور مصر» عبر موقعها الرسمي الإلكتروني أبرز المستندات المطلوبة لنقل ملكية أو قيد السيارة لشخص آخر، والتي جاءت كما يلي.

المستندات والأوراق المطلوبة

على الراغبين في نقل ملكية أو قيد سيارة لشخص آخر، الدخول على موقع بوابة مرور مصر.

ومن ضمن الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة، تقديم أوراق تثبت شخصية المالك الجديد للمركبة بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي وملكيته لها.

تقديم ما يثبت صفة مالك السيارة ومحل إقامته.

كما يتم تقديم السند القانوني للشخص الناقل للملكية.

شهادة براءة الذمة.

تقديم شهادة براءة المخالفات للسيارة.

تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ومن ضمن الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية السيارة التأكد أولا وفحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

ولابد من تقديم ​نموذج الفحص البيئي.

تقديم نموذج 251 مرور.

تقديم نموذج 253 مرور.

تقديم نموذج 101 مرور.