قصة مقتل عجوز على يد زوج ابنتها داخل مستشفى الزقازيق.. «خلافات أسرية»

لم تتخيل السيدة الستينية فردوس عبدالحميد، المقيمة في قرية منشأة أبو عمر التابعة لمركز الزقازيق، أن تنتهي حياتها على يد زوج ابنتها الذي اعتبرته يوما ابنا لها وفرحت بزواجه من ابنتها، فخلال ثوانٍ معدودة ذبحها بسكين دون أن يرحم سنها وضعفها، ليتركها غارقة في دمائها أمام عيني ابنتها التي كانت ترقد على أحد أسرّة مستشفى جامعة الزقازيق.

جريمة داخل مستشفى الزقازيق الجامعي

الحادثة البشعة وقعت قبل عدة أشهر وأحدثت ضجة داخل مستشفى الزقازيق الجامعي بمحافظة الشرقية، وقررت محكمة جنايات الزقازيق مساء أمس، تحديد جلسة 28 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم على المتهم بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي المجهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه في التهمة المنسوبة إليه بقتل والدة زوجته عمدا، فيما قررت تأجيل محاكمة اثنين آخرين بينهم شقيقه، واللذان كانا معه وقت وقوع الجريمة.

طعن سيدة في الرقبة

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد التعدي على سيدة وطعنها بسلاح أبيض في الرقبة على يد زوج ابنتها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

وتبين أن زوجة المتهم محتجزة في المستشفى لتلقي العلاج، وأن والدتها وبعض أقاربها كانوا يتواجدون معها بالمستشفى لزيارتها، وأثناء ذلك حضر زوج المريضة، ووقعت بينه وبين أقاربها مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته، وعلى إثر ذلك قام بجريمته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

الرأي القانوني في الجريمة

وقال مجدي الغمري، محامي بالاستىناف، إن مادة 230 تنص على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

واضاف الخبير القانوني أن مادة 231 تنص على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.