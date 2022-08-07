هل تواصل أسعار الغذاء تراجعها عالميا؟.. تقارير دولية تجيب

بينما تُبشر تراجعات أسعار السلع عالميا بهبوط معدلات التضخم، وتخفيف ضغوط الأفراد والمؤسسات المتعلقة بالشؤون المالية، إلا أنّ عدم اليقين الاقتصادي المتعلق ارتفاع بأسعار الأسمدة التي يمكن أن تؤثر على آفاق الإنتاج المستقبلية وسبل عيش المزارعين، يؤثر في تفاؤل الأفراد والمجتمعات الفترة المقبلة.

8.6% تراجعا في أسعار الغذاء

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، ذكرت في أحدث تقاريرها، أنّ أسعار الغذاء العالمية تراجعت 8.6% في يوليو، للشهر الرابع على التوالي، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي في مارس.

أكبر انخفاض شهري منذ 2008

بلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة 140.9 نقطة في يوليو، بانخفاض 13.3 نقطة عن يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري في قيمة المؤشر منذ أكتوبر 2008، وكان هذا التراجع مدفوعا بالانخفاض الكبير في أسعار الحبوب والحبوب المصحوبة بانخفاضات في مؤشرات أخرى، مثل السكر ومنتجات الألبان واللحوم.

ارتفاع أسعار الأسمدة

وقال كبير الاقتصاديين في الفاو ماكسيمو توريرو في التقرير، إنّ الانخفاض في أسعار السلع الغذائية من مستويات عالية للغاية أمر مرحب به من وجهة نظر الوصول إلى الغذاء، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة، وكل ذلك يشكل ضغوطا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية لدى المنظمة لأدنى مستوى له في 10 أشهر إلى 171.1 نقطة في يوليو، بانخفاض 19.2% عن يونيو، وكان الانخفاض مدفوعا بانخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس حيث سعت إندونيسيا، أكبر مصدر للزيوت النباتية في العالم، إلى تعزيز الصادرات بينما ظل الطلب بطيئا خلال الشهر.

سعر زيت النخيل الخام

وانخفض سعر زيت النخيل الخام الإندونيسي بنسبة 17.6% في يوليو وتم تقييمه عند 937 دولارًا للطن المتري في 4 أغسطس الحالي، وفقًا لبيانات تسعير بلاتس من S&P Global Commodity Insights.

في الوقت ذاته، انخفض سعر زيت عباد الشمس في البحر الأسود بنسبة 7%، وانخفض سعر زيت فول الصويا برازيل باراناغوا بنسبة 8%.

انخفاض أسعار الحبوب

وانخفض مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب بنسبة 11.4% إلى 147.3 نقطة في يوليو بسبب الانخفاضات الحادة في أسعار القمح والذرة والحبوب الخشنة، ومع ذلك، كان المؤشر أعلى بنسبة 17% تقريبًا على أساس سنوي.

انخفاض أسعار القمح

ترى منظمة الفاو أنّ أسعار القمح تراجعت 14.5% في يوليو، في رد فعل إلى حد كبير على اتفاق ممر الحبوب بين روسيا وأوكرانيا الذي يفتح الإمدادات من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

استئناف الصادرات الأوكرانية

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو لاستئناف الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتي توقفت في فبراير.

القمح من أوكرانيا وروسيا وأستراليا

وانخفضت أسعار القمح من أوكرانيا وروسيا وأستراليا بنسبة 3% تقريبًا خلال شهر يوليو، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال» طالعتها «الوطن».

وبالنسبة للذرة، شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 10.7% بسبب الزيادة المحتملة في المعروض من أوكرانيا وزيادة التوافر من الأرجنتين والبرازيل حيث يستمر الحصاد، وفقًا لمنظمة الفاو.

أسعار الحبوب الخشنة

وتابعت أنّ أسعار الحبوب الخشنة تراجع أيضا بنسبة 11.2% تماشيا مع انخفاض أسعار القمح والذرة، وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الذرة من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة بنسبة 2% لـ6% خلال شهر يوليو، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال».