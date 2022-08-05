أسعار الغذاء العالمية تُسجل أكبر نسبة تراجع منذ 4 سنوات

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لأسعار الغذاء بنسبة 8.6٪ على أساس شهري إلى 140.9 نقطة في يوليو الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2018، وفقا لمؤسسة «تريدينج إيكونوميكس».

انخفاض أسعار الحبوب بنسبة 11.5٪

وبحسب مؤشر «الفاو»، الصادر اليوم، انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 11.5٪، مدفوعة بانخفاض بنسبة 14.5٪ في تكلفة القمح بعد الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا لإلغاء الحظر المفروض على موانئ أوكرانيا الرئيسية بالبحر الأسود والتوافر الموسمي من المحاصيل الجارية.

كما أدى انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس إلى انخفاض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2٪.

تراجع السكر لأدنى مستوى في 5 أشهر

وانخفضت تكلفة السكر بنسبة 3.8٪، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.5٪ مع انخفاض أسعار الحليب المجفف الخالي من الدسم بشكل أكبر، تليها أسعار الزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم، ما يعكس بشكل أساسي أنشطة السوق الباهتة في أوروبا بسبب العطلة الصيفية، كما انخفض مؤشر اللحوم بنسبة 0.5٪.

وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء في العالم 85.09 نقطة من عام 1990 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 159.70 نقطة في مارس 2022 وأدنى مستوى قياسي قدره 50.50 نقطة في مايو عام 2002.

ويعد مؤشر «الفاو»، لأسعار الغذاء هو مقياس للتغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، ويتألف من متوسط ​​خمسة مؤشرات أسعار لمجموعة السلع مرجحًا بمتوسط ​​حصص التصدير لكل مجموعة، فضلا عن المتوسط ​​المرجح للتجارة لأسعار السلع الغذائية التي تغطي الأسواق الزراعية الرئيسية للحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان.

وتمثل هذه السلع حوالي 40% من إجمالي تجارة السلع الغذائية الزراعية، وتم اختيارها لأهميتها العالية والاستراتيجية في الأمن الغذائي العالمي والتجارة.