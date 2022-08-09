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«فيتش» تتوقع انخفاض حاد في أسعار الغذاء عالميا 2023

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محمد الدعدع
02:13 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
أحد السلاسل التجارية

أحد السلاسل التجارية

انخفضت أسعار الحبوب العالمية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، ما يزيد احتمالية حدوث انخفاض حاد في تضخم أسعار الغذاء السنوي في العام المقبل، حسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

تفاؤل رغم الحرب الروسية الأوكرانية

وارتفعت أسعار الحبوب في بداية الحرب الروسية الأوكرانية وسط مخاوف من تعثر الإمدادات، لكن مساعي الدول الأخرى الأكثر إنتاجا للحبوب زاد حالة التفاؤل مرة أخرى، علاوةً على أنّ شحنة الحبوب الأوكرانية الأخيرة بنحو 20 مليون طن تعزز الإمدادات العالمية، وهي أكبر حصة تصدرها أوكرانيا منذ العام الماضي.

أسعار الحبوب تتراجع

بحسب الوكالة العالمية، من المتوقع أن تنتج أستراليا محصولًا وفيرًا آخر من القمح هذا العام، كما أنّ العوامل الكلية العالمية تدفع أسعار الحبوب إلى الانخفاض، في حين أثارت تحركات السياسة المتشددة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف من الركود والتباطؤ الاقتصادي العالمي الملحوظ العام المقبل.

انخفاض كبير في السلع الزراعية

وأدى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وبالنظر إلى العلاقة العكسية مع السلع، ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في انخفاض كبير في السلع الزراعية، وفق تقرير الوكالة، في حين يتماشى التباطؤ في الإنتاج الصناعي العالمي أيضًا مع انخفاض أسعار السلع في المستقبل.

ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمدة

تضيف وكالة فيتش: «نرى بعض المخاطر التصاعدية على أسعار المواد الغذائية، وفي حين أنّ أسعار الأسمدة قد تراجعت نسبيا، فإنّ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي (المستخدم في صناعة الأسمدة) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يمكن أن يعكس هذا الاتجاه ويؤثر على غلة المحاصيل».

تراجع حاد في 2023

ورصد مؤشر «الفاو» استقراراً في أسعار الغذاء، ما يعني أنّ التباطؤ الناتج في تضخم أسعار الغذاء في الأمم المتحدة سيكون متسقًا مع الانخفاض الحاد في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي للغذاء في التضخم في عام 2023.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.