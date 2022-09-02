التنمية المحلية: تغريم 27 ألف محل لمخالفة مواعيد الغلق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ خطة الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا ضبط 26 ألفًا و600 محل خالفت مواعيد غلق المحلات الصيفية على مستوى الجمهورية في الفترة من 12 أغسطس الماضي حتى 28 أغسطس الماضي وجارٍ إجراء حصر بشكل مستمر لرصد المحلات المخالفة، وذلك في ظل تسيير حملات مكثفة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف لـ«الوطن» أن غرامة المحال المخالفة لمواعيد الغلق في حدود 4 آلاف جنيه، ولو محل مخالف غير مرخص يتم الغلق لحين استخراج الرخصة، وعلى مدار الساعة يتم متابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات، وهي تصب في إطار ترشيد الاستهلاك والحد من الإزعاج والحفاظ على النظام وإتاحة الفرصة لشركات النظافة للعمل على تنظيف وتجميل الشوارع والميادين.

إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

وأشار إلى متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع المحافظات خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية للمباني الحكومية، خاصة مباني المحليات من دواوين المحافظات والأحياء والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مع غلق الإضاءة بعد انتهاء مواعيد العمل، أيضًا ترشيد إضاءة الشوارع، والتشديد على التزام المولات والمحال التجارية بضبط التكييف على 25 درجة، مع التأكيد على خفض الإضاءة بالواجهات وترشيد إنارة لوحات الإعلانات بالشوارع وأيضًا دور العبادة.

مواعيد غلق المحلات

وأوضح أن مواعيد عمل وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم وفق المواعيد الصيفية حاليًا من 7 صباحًا إلى 11 مساء والمقاهي من 5 صباحًا إلى الواحدة صباحًا.