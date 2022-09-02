أحمد فتحي لـ«الوطن»: مصطفى أبوسريع أكتر واحد بيضحكني في اللوكيشن

يواصل الفنان أحمد فتحي، خلال هذه الأيام، تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد «5 محيي الدين أبوالعز» الذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وكشف الفنان أحمد فتحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس العمل فقال إن هذا العمل هو عمل مميز يدور في إطار كوميدي وإنه يقدم من خلاله شخصية رجل يُدعى محيي الدين أبوالعز.

أحمد فتحي يكشف كواليس فيلمه الجديد

أما عن فريق العمل الذي يتعاون معه فقال أحمد فتحي إنه يتعاون مع مجموعة من الفنانين المميزين من بينهم الفنان مصطفى أبوسريع الذي قال عنه «أنا مش من السهل إن فيه فنان يقدر يضحكني جوه اللوكيشن وأنا بمثل، مصطفى أبوسريع أكتر فنان بيقدر يعمل ده بيخليني أضحك جدًا».

كما عبَّر فتحي عن سعادته بمشاركة الفنانة هاجر الشرنوبي معه في العمل وكذلك ضيفا الشرف هشام ماجد ومحمد جمعة، حيث قال: «دول صحابي واتشرفت إنهم هيظهروا معانا كضيوف شرف في الفيلم».

تفاصيل فيلم 5 محيي الدين أبوالعز

يُذكر أن فيلم 5 محيي الدين أبوالعز بطولة أحمد فتحي ومصطفى أبو سريع وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد ومحمد جمعة وهو من إخراج شادي علي.