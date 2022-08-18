أحمد فتحي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في فيلم «5 محيي الدين أبو العز»

كشف الفنان أحمد فتحي، عن تفاصيل دوره في فيلم «5 محيي الدين أبو العز»، الذي بدأ تصويره منذ أيام، مشيرًا إلى أن أحداثه تدور في إطار كوميدي وتشويقي.

أحمد فتحي يكشف كواليس مشاركته في فيلم 5 محيي الدين أبو العز

وقال أحمد فتحي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يجسد خلال أحداث الفيلم دور شاب يقع في مشكلات أثناء رغبته في السفر للحصول على وظيفة جديدة، موضحا: «هو شخصية شاب كبير شوية، خاطب بقاله فترة، بيقرر بعد وقت كبير إنه يسافر للبحث عن فرصة عمل أحسن عشان يتجوز، لكن وهو في طريقه إلى المطار بتحصل أزمة ما كبيرة تمنعه من إنه يسافر، ويبدأ في حل هذه الأزمة، وبعدها يتمكن من السفر».

وأكد «فتحي» أنه يتحمس لأي عمل فني من خلال السيناريو والقصة التي يقدمها خلال العمل، مشيرًا أن هذا لا يعد التعاون الأول الذي يجمعه بمخرج الفيلم شادي علي، موضحا: «أنا وشادي بينا كيميا كبيرة جدا، وشاركت معاه في الرجل العناب في أول أعماله الإخراجية، وبعدها في أكثر من عمل».

أحمد فتحي يتحدث عن ظهوره كضيف شرف في فيلم «تسليم أهالي»

كما تحدث عن ظهوره كضيف شرف في فيلم تسليم أهالي، قائلًا: «ظهوري في فيلم تسليم أهالي كان إكراما لصديقي الصدوق هشام ماجد، وطبعا النجمة الكبيرة دنيا سمير غانم، اللي كنا بنحتفي بعودتها للشاشة مرة أخرى، وأتمنى إني أكون كنت مفيد في هذا الفيلم».

وأشار إلى أن صناع مسلسل «اللعبة»، يعملون على الجزء الرابع منه، خلال الفترة الحالية، استعدادا لطرحه: «اللعبة أه موجود جزء رابع وبيتكتب دلوقتي وبنعدله، ربنا يكرم».