بين جيجي حديد وماريا بيريجوفا.. الشائعات تحيط بـ «ليوناردو دي كابريو»

شائعات عديدة ترتبط باسم النجم الأمريكي «ليوناردو دي كابريو»، بعد انفصاله عن صديقته السابقة «كاميلا موروني»، بعد علاقة دامت 4 سنوات، حيث ظهرت في الساعات الأخيرة شائعات عن ارتباطه بعارضة الأزياء «ماريا بيريجوفا»، البالغة من العمر 22 عامًا، التي ظهر معها في جنوب فرنسا، يوليو الماضي قبل إنهاء علاقته مع «موروني».

وذكرت مصادر أن ليوناردو دي كابريو أقام حفلة في سانت تروبيز بجنوب فرنسا، حضرتها ماريا بيريجوفا، طليقة أحمد مسعود عبدالحفيظ، حفيد الساعد الأيمن السابق لمعمر القذافي، قبل أن يغادرا الحفل لاستقلال اليخت الفاخر الذي يملكه الممثل، وذلك قبل شهر من انفصاله عن كاميلا موروني البالغة من العمر 25 عامًا، وفقًا لما نشره موقع «ديلي ميل».

تواصل مع جيجي حديد عدة مرات في الصيف

ولكنها لم تكن الشائعة الوحيدة التي ارتبطت باسم ليوناردو دي كابريو، حيث ظهر اسم عارضة الأزياء جيجي حديد مؤخرًا، وأشارت الشائعات إلى أن لقاءات عديدة جمعتهما بعد انفصاله، وفقًا لما نشره موقع «Life & Style»، وذكر أحد المصادر المقربة من النجم الأمريكي: «تواصل ليو وجيجي عدة مرات هذا الصيف»، متابعًا: «لقد عرفا بعضهما البعض منذ عدة سنوات، إنهما منجذبان جدًا لبعضهما البعض، إنها بالضبط نوعه رائعة ومثيرة».

يشير المصدر كذلك إلى أنه من غير المرجح أن يجعل الثنائي الأمور رسمية بينهما في أي وقت قريبًا، موضحًا: «إنه أمر غير رسمي وليس شيئًا ثابتًا، يجمعهما الكثير من الأصدقاء المشتركين»، بينما يقول مصدر آخر إن الممثل و«حديد» يجتمعان كصديقين مقربين.

ليوناردو دي كابريو في أول ظهور علني بعد انفصاله عن صديقته

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، يستمتع دي كابريو بوضعه الجديد، فهو يخرج كل ليلة للاستمتاع بحياته كعازب، حيث التقطت عدسات الكاميرات صورًا له مساء أمس، أثناء وجوده في مدينة نيويورك، وهو الظهور العلني الأول للفنان الأمريكي، بينما أخبرت مصادر أن دي كابريو كان يحتفل كل ليلة بينما صديقته السابقة في إجازة في سانت تروبيز مع والدتها.