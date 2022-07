«The Wager» يجمع ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزي للمرة السابعة

يجتمع الثنائي السينمائي الأشهر النجم يوناردو دي كابريو والمخرج مارتن سكورسيزي في فيلم جديد وذلك بعد تعاونها الأحدث في فيلم «Killers of the Flower Moon»، وهو مقتبس عن كتاب جديد للصحفي ديفيد جران بعنوان «The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder»، ومن المقرر أنَّ يصدر الكتاب في أبريل 2023، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

فيلم Killers of the Flower Moon أيضًا مأخوذ عن كتاب واقعي يحمل نفس الاسم للصحفي ديفيد جران، الصادر عام 2017 وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال تلك الفترة، ويستند إلى سلسلة جرائم القتل التي وقعت أوكلاهوما، في عشرينيات القرن الماضي التي ارتكبت بعد اكتشاف النفط في الأراضي القبلي.

«Killers of the Flower Moon» التعاون السادس بين ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزي

ليوناردو دي كابريو، الذي يعمل أيضًا كمنتج، يلعب دور البطولة إلى جانب روبرت دي نيرو، جيسي بليمونز، ليلي جلادستون وبريندان فريزر، يمثل الفيلم التعاون السادس بين «سكورسيزي» و«دي كابريو» بالإضافة إلى التعاون العاشر بين «سكورسيزي» و«دي نيرو».

وتبلغ ميزانية الفيلم المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائي مايو 2023، ما يقرب من 200 مليون دولار هي أكبر مبلغ تمّ إنفاقه على الإطلاق على فيلم تم تصويره في ولاية أوكلاهوما.

200 مليون دولار ميزانية فيلم «Killers of the Flower Moon»

يروي فيلم «The Wager» أو «الرهان» الذي سينشر الكتاب المستند إليه في أبريل المقبل، قصة السفينة البحرية البريطانية عام 1700 التي تحمل الاسم نفسه، خلال مهمة سرية للحصول على سفينة شراعية إسبانية مليئة بالكنوز، انتهى الأمر بالطاقم إلى غرق السفينة في جزيرة مقفرة قبالة سواحل باتاجونيا، بعد أن تقطعت بهم السبل وأجبروا على النجاة، وعندما يعودون إلى الحضارة ينتهي بهم الأمر على طرفي نقيض في محكمة عسكرية مكثفة، مع اتهامات بالقتل والخيانة ضد عدة أطراف.