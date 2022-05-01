خناقة بين جوني وشبيه ليوناردو دي كابريو في مسلسل الكبير أوي الحلقة 30

شهد مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30 الأخيرة، مفارقات كوميدية، حيث بدأت أحداث بانتحال جوني لشخصية ليوناردو دي كابريو بعدما حاول إقناعه الدكتور ربيع الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد بفعل ذلك.

جوني ينتحل شخصية ليوناردو في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30

وبدأ جوني في الحلقة الأخيرة من مسلسل الكبير 6 في تنفيذ الخطة، حيث ظهر على المسرح منتحلا صفة الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، وبدأ في القيام بتقديم عدد من الراقصات، لتقوم شيرين رضا بالانسحاب من المهرجان.

ويشهد المهرجان في أحداث مسلسل الكبير فضيحة تثير استغراب الكثيرين، وذلك بظهور كرم عجوة على المسرح، ويدور بينه وبين جوني حوار ومشاجرة حول أيهما ليوناردو دي كابريو، ليظهر ليوناردو الحقيقي ويطلق الكبير طلقة من مسدسه في الهواء.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 30 الأخيرة

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E»، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط، وذلك في وقت الإفطار يوميا.