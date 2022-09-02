مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة»

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بإصاباتٍ متفرقة في الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بها أسرة واحدة، في مدخل طريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي المتقاطعة مع طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت مباحث المرور اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي، اليوم، جميع ضحايا حادث طريق الضبعة القاهرة، وهم: «عبدالرحمن صلاح محمد 26 سنة، من القاهرة، كدمة شديده بالصدر وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وصهيب محمد صلاح 4 سنوات من القاهرة، اشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعزة عبدالعظيم إبراهيم 58 سنة من القاهرة، جثة هامدة، وسارة محمد 28 سنة جثة هامدة، ومحمد صلاح محمد 33 سنة، جثة هامدة، وصلاح محمد عثمان 65 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

الفحوصات الطبية

ويجرى استكمال جميع الفحوصات الطبية لمصابي حادث سيارة طريق الضبعة، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة للحالات، بإشراف فريق الانتشار السريع بمستشفى الضبعة، ومتابعة الدكتور محمد عبدالظاهر مدير المستشفى.

التحفظ على الجثث

وجرى التحفظ على الجثث الثلاثة ضحية الحادث داخل ثلاجة الموتى فى مستشفى الضبعة المركزي، تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.